Reino Unido admite trámite de asilo político de Karime; Gobierno de Veracruz lo califica de "desfachatez"

(El Universal)

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que es una desfachatez que Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, diga que es una perseguida política.



Tras el anuncio del abogado de la familia Duarte Macías, Ricardo Sánchez Reyes Retana, sobre la solicitud de asilo político al Gobierno de Inglaterra de la ex primera dama de Veracruz, el mandatario exigió que se extradite a fin de que enfrente a la justicia.



“Realmente se trata de un acto de poca vergüenza, de desfachatez, la señora no está siendo perseguida políticamente, la señora es prófuga de la justicia de Veracruz por haber robado dinero de los niños”.



Por ello, insistió en demandar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie el trámite de detención con fines de extradición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



“Nada de asilo (a Karime Macías), traerla a Veracruz y ponerla a disposición de los jueces, esa es nuestra exigencia”.



En una en una transmisión realizada desde el fraccionamiento The Woodland en Houston, Texas, en donde Duarte de Ochoa había comprado una casa con recursos públicos, Yunes Linares recordó que la ex primera dama veracruzana tiene una orden de aprehensión en su contra.



“La única idea que se le conoce es el sí merezco abundancia, ofensivo para todos los veracruzanos y para todos los mexicanos”.



Por ello, aseveró que lo que deberían estar haciendo la familia Duarte Macías es devolver lo que se robaron, reparar el daño a los veracruzanos y explicar, en el caso de Karime Macias, cómo puede vivir en Londres gastando miles de pesos argumentando no haber incurrido en un acto de corrupción.



El mandatario aseguró que viajó a Texas para recibir la posesión de dos bienes inmuebles de los Duarte de Ochoa e iniciar tratos para recuperar diez propiedades más.



Mediante un comunicado el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana afirmó que las autoridades judiciales británicas admitieron a trámite la solicitud de asilo político promovida por Macías Tubilla para ella y sus tres hijos.



Además, explicó que promovió un amparo contra la orden de aprehensión emitida por un juez del fuero común en Veracruz, mismo que se encuentra pendiente de resolución.



El documento emitido por la defensa de Karime Macías refiere que ella y sus hijos han sido víctimas de acoso y espionaje en Inglaterra por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, por lo que respondió a las declaraciones emitidas por el mandatario.