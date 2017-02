Alcalde ebrio golpea e insulta, pero queda libre por fuero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Así el alcalde de Atoyatempa #Puebla, ebrio y acusado de presuntamente golpear a una mujer. pic.twitter.com/V7CrRnaxuN — Helisut Cordova (@HelisutCordova) 20 de febrero de 2017

Antonio Méndez Juárez, presidente municipal de Atoyatempan, Puebla, fue detenido en estado de ebriedad por policías de Tochtepec, tras presuntamente intentar propasarse con una mujer y golpear a su hijo menor de edad con discapacidad.Según testigos, el sábado pasado el edil del Partido del Trabajo intentó sobrepasarse con una mujer que lo atendió en un bar ubicado en la localidad de San Lorenzo Ometepec, del municipio vecino de Tochtepec; en defensa de la agredida, salió su hijo, un joven con discapacidad que no tiene un brazo, quien fue golpeado por el funcionario.La mujer salió del establecimiento a pedir auxilio y arribaron al lugar policías municipales, quienes también fueron golpeados por el edil de Atoyatempan cuando intentaron detenerlo. El funcionario fue trasladado al Centro de Salud de Servicios Ampliados y posteriormente a los separos de la comisaría de Tochtepec.En un video, se observa que Méndez, en estado de ebriedad, se sostiene de la pared, al no poder estar en pie. Además, se escucha al alcalde hablando palabras altisonantes, mientras es interrogado por los policías municipales, quienes mencionan que fueron agredidos por el edil cuando le pidieron que se retirara del establecimiento."Te pedimos de la manera más atenta que te retiraras y no quisiste; nos empezaste a agredir y a pegar”, señala una de las personas que interrogan al funcionario. También, se escucha a otra persona afirmando que Méndez Juárez, se encuentra en estado de ebriedad. “Estás en estado de ebriedad, le pegaste a los oficiales”, menciona. “Como autoridad no tienes por qué pegarle a los oficiales”, puntualiza alguien más en el video.Ante las acusaciones de las personas del video, el presidente municipal sólo dice a las autoridades: “lo que quieran, un refresco, o lo que quieran”.También refirió tener “conocimiento de sus facultades” como funcionario público, al tiempo que niega las acusaciones en su contra.El edil hizo uso de su fuero constitucional y sólo permaneció detenido unas horas, tras pagar una multa administrativa por resistirse a la detención.Ya fuera de prisión, en entrevista con medios locales, el alcalde negó rotundamente las acusaciones y refirió haber sido agredido por los policías, quienes le provocaron lesiones en la boca y el ojo, por lo que anunció que interpondrá una denuncia ante la fiscalía por abuso de autoridad del que fue víctima.La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el Artículo 58, señala que las sanciones por responsabilidad administrativa consisten en: amonestación privada o pública; suspensión hasta por seis meses; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica; inhabilitación temporal hasta por 12 años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.