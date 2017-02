Gutiérrez presenta al Senado plan de trabajo como embajador de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El embajador designado ante Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, acudió a comparecer esta tarde ante el Senado, donde presentó un plan de cinco puntos que desarrollará si es ratificado por la Cámara alta.



Gutiérrez Fernández se presentó ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, ante cuyos integrantes sostuvo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, “se merece todo el respeto, pero lo tendrán en la medida que sea recíproco” con México. “Estados Unidos no es una persona”, indicó.



En la comparecencia señaló que se debe convencer al vecino país de que el trato que ha dado Trump “es inaceptable y claramente inconvenientes”.



En la reunión explicó que su plan de trabajo se centra en primer lugar en la revisión de la agenda y negociación integral con el gobierno de EU, punto en el que se incluye que cualquier negociación no debe partir de temas que no estén sobre la mesa, como la construcción de un muro fronterizo.



“No existe fundamento alguno que permita cubrir el costo de un muro con recursos al erario mexicano”, dijo.



El segundo punto que llevará a cabo en la Embajada es la diplomacia pública; el tercero, es fortalecer las relaciones con el Poder Legislativo, así como autoridades estatales y municipales.



Como cuarto punto, el embajador designado resaltó la protección consular con la comunidad mexicana, es decir, fortalecer la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los mexicanos y haciendo uso del marco normativo de EU con servicios y asesoría legal para una adecuada representación ante las distintas cortes de Estados Unidos.



En este sentido, Gutiérrez Fernández aseveró que tampoco está a discusión el respeto hacia los derechos de los connacionales, independiente de su estatus migratorio



“México hará uso de todos los mecanismos legales, políticos, para defender el derecho de los connacionales, uno a los internacionales y al debido proceso”, expresó



Sin embargo, acotó: “México no debe estar ni está a favor de una migración indocumentada. No es la intención violar las leyes de otros países”.



El quinto punto que presentó es la gestión de relación fronteriza.



Dijo que desempeñará sus funciones como diplomático de manera extraordinaria, además de actuar con la cabeza fría, con bases firmes y objetivos claros.



Resaltó que México significa el segundo mercado más importante para Estados Unidos, con exportaciones 231 mil millones de dólares, solo el año pasado, lo que representa el 16% de sus ventas al exterior.



En la sesión de preguntas, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, propuso que la ratificación de Gutiérrez Fernández como embajador se aplace para que pueda desahogarse un diálogo con el Senado con varios temas.



El senador panista Héctor David Flores Ávalos cuestionó la postura del gobierno federal en torno a un muro fronterizo.



Por su parte, el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo aclaró que pensar que el presidente Trump es amigo de México es una "ingenuidad política”.



“Para ellos (Estados Unidos) bussinnes is bussinnes (negocios son negocios), para ellos no hay amistades”, expresó.