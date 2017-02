Se hará auditoría transversal en Odebrecht: SFP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En reunión con ingenieros civiles, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, explicó las acciones realizadas en el tema de posibles sobornos por parte de Odebrecht y Braskem.



La funcionaria informó este lunes en un comunicado que desde que se tuvo conocimiento de este tema en diciembre pasado, la institución inició la recopilación de información en todas las instituciones de la administración pública federal, a fin de identificar el número y denominación de las filiales de esas empresas.



A partir de ello se solicitó a todos los órganos internos de control la identificación de contratos suscritos con esta empresa o cualquiera de sus filiales.



“Con la información obtenida y su análisis, hace unos días se suscribieron los documentos de trabajo que dieron inicio a una auditoría transversal sobre todos los contratos realizados por Odebrecht y Braskem o alguna de sus filiales al interior de la administración pública federal”, informó la secretaria.



En ese sentido, Arely Gómez González explicó que es la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia que realiza la investigación en el ámbito penal, mientras que la SFP se encarga de investigar las probables responsabilidades de carácter administrativo.



Por otra parte, Gómez González precisó que el señalamiento del Departamento de Justicia estadounidense no se refería a un caso en particular, sino a un lapso de tiempo y a un monto especifico.



Invitada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México para exponer los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), indicó que la auditoría no tienen un plazo para su conclusión, incluso algunas de ellas pueden llevar varios meses.



Asimismo, Gómez aclaró que “se trata de información reservada, cuyo destalles no se pueden dar a conocer aún”, precisó.