Juez suspende audiencia inicial de ex secretario de gobierno de Borge

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que un juez de control autorizó la suspensión de la audiencia inicial programada para esta tarde en contra del ex secretario de gobierno, Gabriel Mendicutti Loria.



Señaló que el Juez de Control autorizó la suspensión de la audiencia inicial programada para la tarde de este domingo en contra del ex secretario de gobierno del ex gobernador Roberto Borge Ángulo, quien fue detenido ayer por agentes de la Policía Ministerial.



El juez de Control autorizó el término de 20 horas, por lo que habrá que reanudarse la audiencia este lunes a las 11:00 horas, para salvaguarda de la adecuada defensa por parte de los abogados del ex servidor público.



El indiciado está relacionado con la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, cuya documentación presentada por los fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consta de 48 tomos con más de 20 mil fojas.



Es acusado de un daño patrimonial de 534 millones de pesos.