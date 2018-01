Precandidato panista en Mérida pide disculpas por haber sido detenido ebrio

MÉRIDA, Yucatán(SUN)

El ex alcalde de Mérida y precandidato del PAN a la presidencia municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, pidió disculpas públicas por los hechos ocurridos la madrugada de este domingo a los que llamó "incidente" cuando fue detenido en estado de ebriedad en el kilómetro 30 del periférico de la ciudad.



El ex alcalde deberá cumplir las 24 horas de arresto que marca la ley por "falta administrativa" y que sería a las 3 de la madrugada del lunes.



En un comunicado el ex alcalde meridano asegura que durante su detención en un retén policiaco tanto él como los agentes del orden se comportaron respetuosamente y en forma adecuada.



Barrera Concha postulado por segunda ocasión por Acción Nacional para disputar la alcaldía de Mérida en las elecciones de este año el próximo 1 de julio, sostuvo que las disculpas son a la sociedad meridana, a su familia y a todos sus amigos, seguidores y colaboradores que le han hecho sentir sus muestras de "solidaridad" y apoyo.



El ex alcalde meridano que ya está en precampaña para buscar el consenso de los militantes del PAN, externó que está consciente que la seguridad de todos los que viven en Yucatán en Mérida en particular, es primero y también dijo que "creo en la ley como base de la convivencia social".



Finalmente dijo que al momento de su detención siguió los protocolos que le señalaron los agentes del orden y reconoció que de ellos recibió un trato profesional.