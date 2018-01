Decomisan en CDMX casi 2 mil granadas enviadas por paquetería

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elementos del departamento de inteligencia de la Policía Federal decomisaron el pasado fin de semana 40 cajas de cartón que en su interior tenían 49 piezas grandes con un total de mil 960 granadas de fragmentación que fueron enviados por la empresa Lpe logistic Belden ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.Las autoridades no descartan que sea un cargamento para nutrir a los cárteles locales que operan en las inmediaciones de Tepito y el Estado de México.La persona encargada de recibir las casi 2 mil granadas de fragmentación fue identificada como Juan Ángeles, con dirección en Av. Acueducto de Guadalupe, 611 de la Col. Santa María Ticomán en la delegación Gustavo A. Madero.Cuando acudieron a este domicilio, no encontraron a nadie, pues quien las recibiría se dio cuenta del decomiso y escapó, sin embargo, ya es rastreado por las autoridades.Información preliminar ubica a esta persona como un supuesto enlace entre el cártel de Golfo y los cárteles que operan en la ciudad así como en el Estado de México.Según el parte de las autoridades federales, el decomiso se realizó gracias a perros olfateadores, se detalló que el sábado pasado aproximadamente a las 10:30 horas, Personal de la Unidad Canina, en coordinación con integrantes de la División de Seguridad Regional, al realizar inspecciones en el centro de distribución de la empresa de mensajería y paquetería Estafeta, ubicada en Cerrada Ceylán No. 539, Colonia Industrial Vallejo encontraron los explosivos.Se investiga también a la empresa de Tamaulipas para conocer qué otros productos ha enviado a esta ciudad.