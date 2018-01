Denuncian maltrato a bebé en guardería de Chihuahua; encargada dijo que lo golpearon otro niños

(GH)

En Chihuahua, la tía de un bebé denunció a través de redes sociales su enojo luego de recibir al menor con golpes de la guardería.



Según el diario local Tiempo, la mujer, de nombre Nubia, señaló que la encargada de la estancia infantil había quedado de entregar al niño de un año cuatro meses alrededor de mediodía, sin embargo, eso no pasó y fue hasta cerca de las 17:00 horas que mostrándose nerviosa entregó al bebé.



En ese momento, Nubia se percató de que su sobrino tenía varios golpes y de inmediato lo revisó, encontrando más contusiones en el resto del cuerpo.



Al preguntarle a la encargada sobre los moretes del pequeño, la mujer explicó que otros niños lo habían golpeado.







Por su parte, un médico señaló que los signos de violencia no eran hechos por menores, sino por una persona adulta.



Ante esta situación, la tía interpuso una denuncia en Averiguaciones Previas, donde manifestó que la guardería no cuenta con papeles y se ubica en la casa de la encargada, en Urbivillas del Rey; ahí trabaja al cuidado de varios niños.