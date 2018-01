Vinculan a proceso a aspirante a candidato

CANCUN, Quintana Roo(SUN)

El empresario Carlos Mimenza Novelo, aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, fue vinculado a proceso este sábado, acusado de amenazar de muerte a Amir Ibrahim Mohamed, director de un portal local de noticias.



El juez especializado del centro de justicia federal, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, determinó que Mimenza Novelo enfrente su proceso en libertad; sin embargo, dictó como medidas cautelares el impedimento para acercarse a Ibrahim, su familia, su domicilio y su lugar de trabajo; así como una restricción que le impide abandonar el País.



Al término de la audiencia, celebrada este sábado en juzgados de Cancún, Mimenza Novelo se negó a hacer declaraciones por instrucción de su abogado; sin embargo, consideró que el estar sujeto a proceso "en absoluto" será un impedimento para seguir contendiendo por la candidatura independiente a la Presidencia.



En la audiencia anterior, celebrada la semana pasada, Mimenza aseguró que desconocía las denuncias en su contra, lo que constituía una violación al debido proceso, por lo cual pidió al juez ampliar el plazo para estudiar el caso.



En aquel momento, el empresario acusó a Ibrahim Mohamed de recibir un pago del gobierno estatal para "montar un show" y hacerle perder tiempo.



El periodista interpuso la denuncia ante la Fiscalía General y ante la PGR, por haber recibido amenazas de muerte desde el 8 de julio de 2017, mediante mensajes que provenían de su teléfono celular.



El director del portal ElQuintanaRooMX afirma haber cuestionado al imputado sobre aquellos mensajes, obteniendo como respuesta el refrendo de los amagues.



Para el 19 de julio, el nombre del directivo apareció en una supuesta narcomanta, en donde un cártel del narcotráfico lo amenazaba a él y al comunicador Pedro Canché.



El 26 de ese mes, Ibrahim Mohamed y su familia abandonaron el estado por recomendación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), adscrita a la PGR, ante la cual denunció los hechos y solicitó acceder el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.



Este sábado, el comunicador, que forma parte del Colectivo de Periodistas Desplazados de México, declaró que su objetivo al proceder legalmente en contra de Mimenza, no es recibir dinero, sino sentar un precedente para que quienes amenacen o ataquen a periodistas sean castigados.



"Yo quiero justicia (...) que el próximo que amenace a un periodista o a cualquier persona sepa que puede tener una consecuencia legal y un castigo por ello", señaló.



Detienen a ex secretario de Gobierno de Borge, en Puerto Aventuras



El ex titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, fue aprehendido por agentes adscritos a la Policía Ministerial, cuando se encontraba cenando con su familia en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad.



Mendicuti Loría, quien también presidió el ayuntamiento de Solidaridad (2002-2005), fue secretario de Gobierno durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, vinculado a proceso y bajo prisión preventiva, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.



El ex funcionario fue previamente secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), durante el mandato del entonces gobernador, Félix González Canto (2005-2011).



Las imputaciones en contra de Mendicuti obran en la carpeta de investigación 151/ 2017, abierta por los probables delitos de aprovechamiento ilícito del poder y por desempeño irregular de la función pública.