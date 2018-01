Detienen a precandidato del PAN a alcaldía de Mérida

MÉRIDA, Yucatán(SUN)

El ex alcalde de Mérida y actual precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal meridana, Renán Barrera Concha, fue detenido la madrugada de este domingo en un retén de alcoholímetro ya que se encontraba en estado de ebriedad y posteriormente fue trasladado a la cárcel pública, donde permanecerá por lo menos 36 horas.



El panista manejaba su camioneta la madrugada de este domingo y fue sorprendido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el kilómetro 30 del Periférico Norte de la ciudad, en donde se encuentra un puesto de control de alcoholemia.



Los policías le hicieron la prueba al soplar el dispositivo de alcoholímetro, que marcó 176 grados de alcohol, y el máximo permitido en Yucatán es de 80 grados.



El ex alcalde meridano y aspirante panista a ser nuevamente el edil de Mérida, no opuso resistencia al ser detenido, aunque al finalizar la prueba se negaba a bajar de su camioneta con placas de circulación, ZCN-959-A.



Los agentes policiacos le explicaron al panista que como no pasó la prueba tendría que ser trasladado hasta la cárcel pública y su vehículo trasladado hasta el corralón de Mérida.



Barrera Concha, quien antes de ser seleccionado como precandidato del PAN a la alcaldía de Mérida fue el Coordinador Nacional de Alcaldes del PAN, es conocido por sus vínculos cercanos al precandidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya.



Al momento de ser detenido llevaba unas bermudas y una playera así como chancletas y gorra.



El ex alcalde peguntó a los uniformados donde sería llevado por lo que le respondieron que al complejo de seguridad en donde se encuentra la cárcel pública al poniente de la ciudad.



El ex alcalde y precandidato panista se le prestó un cargador porque su celular no tenía pila y con eso logró avisar a sus familiares de su detención.