Llama "El Bronco" a padres a no ser alcahuetes de sus hijos

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a las madres y padres de familia “no ser alcahuetes de sus hijos”, pues afirmó que “Nuevo León no puede seguir perdiendo a sus jóvenes por rebeldes o porque los padres no pueden con ellos”.



Después de que un menor de 15 años se suicidara tras disparar contra su maestra y tres de su compañeros en un colegio de la capital del estado, Rodríguez Calderón afirmó, en una gira por el municipio de Juárez, que su gobierno construirá cuatro preparatorias militarizadas para evitar que los adolescentes anden en las calles, además de imponerles disciplina.



En diciembre el mandatario estatal dio el banderazo para la construcción del primer Colegio de Bachilleres Militarizado, el cual iniciará operaciones este año con 200 alumnos al poniente de Monterrey; mientras que el jueves anunció otro plantel en Escobedo, y ayer viernes expuso que serán preparatorias militarizada más, una en Juárez y la otra en Montemorelos.



Comentó que el estado aportará 40 millones de pesos para la construcción de los edificios y se buscará que los municipios donen los terrenos para ese propósito.



Al arrancar la construcción de una Biblioteca Virtual en la Colonia Real de San José, en el municipio de Juárez, Rodríguez Calderón señaló que “Nuevo León no puede seguir perdiendo a sus jóvenes por rebeldes o porque los padres no pueden con ellos”.



Agregó: “tenemos que hablar de la realidad, no le sacateemos al problema, no evadamos el problema, porque por muchos años hemos evadido el problema y hoy tenemos consecuencias que nos lamentamos”.



Dijo que “muchos de los jóvenes que andan en la calle están tentados a consumir drogas, y hay gente criminal que les vende la droga, ustedes lo saben y yo lo sé, la única manera de atacar eso es dándole una oportunidad al joven, pero poniéndole disciplina”.



Entonces llamó a “que no haya mamás alcahuetas, que no haya papás tampoco alcahuetes, que tengamos que acabar con eso”.