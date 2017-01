EPN y partidos cierran filas ante la llegada de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Distintos actores políticos llamaron a la unidad y defensa de la soberanía, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.“Felicito al Presidente @realDonaldTrump por su toma de posesión. Trabajaremos para fortalecer nuestra relación con responsabilidad compartida”, escribió en un primer mensaje en Twitter el presidente Enrique Peña Nieto Enseguida indicó: “Estableceremos un diálogo respetuoso con el gobierno del presidente @realDonaldTrump, en beneficio de México”. En un tercer mensaje apuntó: “La soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos”.En el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales (PVEM), sostuvo que “la realidad rebasará a Donald Trump”, y pidió que los mexicanos asuman que “en nuestras manos está el futuro del país”.El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y coordinador de la bancada de Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, llamó a cerrar filas en torno al presidente Peña Nieto, en el actual momento de desafío, expresó, que plantea Donald Trump a México.Herrera Ávila dijo que la unidad entre poderes es indispensable para que “nos traten con respeto y dignidad”.El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, llamó a la unidad del pueblo de México, y que se hagan a un lado las diferencias, porque es primero el interés superior de la nación.El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa Huerta, expuso que ante la llegada de Trump al gobierno de EU, México debe asumir una política exterior de Estado, a partir del reconocimiento de que el Poder Ejecutivo federal estará en mejor situación si lo acompaña una representación de senadores de la República.En Ciudad Acuña, Coahuila, el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, llamó al titular del Ejecutivo federal y a otras fuerzas políticas del país a suscribir un acuerdo de unidad nacional en defensa de los derechos de los migrantes y de los intereses superiores de México.El tabasqueño anunció una gira en ciudades de Estados Unidos y un decálogo de acciones que de inmediato, anunció, hará llegar a Peña Nieto.“Bajo estas consideraciones es que actuaremos en defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos y de todos los migrantes del mundo. Esto implica la oposición a la creación del muro, a las deportaciones y a la toma de decisiones unilaterales y prepotentes en materia de libre comercio”, dijo.“Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje significa todo un retroceso en la política exterior de Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos”, agregó López Obrador.Para abonar a la confianza de la relación entre México y Estados Unidos, y llamar a la razón, el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones sugirió escribir “con respeto y seriedad” a Trump, para externarle la preocupación que existe sobre el futuro inmediato de ambos países. Planteó hacer lo mismo con los líderes del Congreso: Paul Ryan (Cámara de Representantes) y Mitch McConnell (Senado).“Pero hay que decirlo claro, ya que todo mundo sabe que los mexicanos nunca estaremos de acuerdo en que se amenace a los trabajadores y productores o a quienes en uso de su libertad invierten en México, así también, de ninguna manera compartimos la decisión de construir un muro, porque corresponde a una visión simplista del gran problema migratorio”, expresó.Pidió rechazar de manera enfática la pretensión de que se construya un muro en la frontera norte, pero además de que México lo pague, hecho que, resaltó, carece de toda base jurídica y de sentido común.Javier Bolaños (PAN), presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que México no se debe dejar chantajear, de que si no se negocia bajo las condiciones que quiere, se sale del Tlcan. El perredista Jesús Zambrano urgió al gobierno a no “ponerse de rodillas”.