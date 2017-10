Tinta indeleble genera "quemadura", reconoce INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018 y que desarrolló la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



La certificación de las características y la calidad del líquido indeleble que se utilizará el 1 de julio de 2018, estará a cargo del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM, Unidad Xochimilco, conforme a la fórmula desarrollada por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.



Sin embargo, el consejero Marco Antonio Baños informó que lo que se utilizará no será una tinta o pintura, sino es una quemadura lo que se genera al pulgar derecho, debido a que la Constitución prohíbe las marcas infamantes, y la tinta lo es y no se puede borrar.



En su intervención Marco Antonio Baños informó que solamente se separa del cuerpo con la descamación natural, según les explicaron los integrantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas sobre ese tema.



“Les tengo una noticia, no es una pintura sobre el pulgar derecho, es una quemadura que se genera sobre el pulgar derecho, ya sé que la Constitución prohíbe las marcas infamantes, pero la tinta lo es y no se puede borrar, porque sólo se separa del cuerpo con la descamación natural, según nos ha explicado la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas sobre ese tema”, dijo Baños.



Filiberto Vázquez, que es el autor de la fórmula química, un destacado investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas recibió después el Premio Nacional de Ciencias por este descubrimiento y trabajó en la asesoría del Presidente de la República, entonces Vicente Fox, con relación a este tema por su reconocimiento a ser quien ha encontrado esta fórmula que se sigue usando hoy día.



Baños explicó que en el pasado se conocieron 56 fórmulas distintas para elegir las tintas indelebles que se usarían, pero en un estudio que hizo la propia Escuela Nacional de Ciencias Biológicas aludió a que se trataba de anilinas disueltas en agua o en alcohol y que al aplicársele agua o alcohol hacía que se borrara la marca que se generaba en el pulgar derecho de los electores.



“Un ciudadano un voto”



El consejero presidente, Lorenzo Córdova informó que desde 1994 la tinta está vigente en las casillas para marcar el pulgar de los electores que emiten su voto y en este 2018, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional ayudará a darle sentido al principio democrático de “un ciudadano, un voto”.



Agregó que al impregnar la piel con esta tinta se logró comprobar, en todas las pruebas que se aplicaron que no existía mecanismo alguno que permitiera borrar la misma.



“Es un producto que recurrentemente se le solicita a la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional para imprimirle certeza en las elecciones de países muy diversos; desde Guatemala, El Salvador y Honduras aquí en nuestro continente, como incluso, en su momento en alguna ocasión, fue solicitada por el Ministerio del Trabajo en Suecia para inyectarle certeza a las elecciones sindicales de aquel país”, dijo Córdova.



En el caso de la tinta indeleble, dijo, se ha realizado mejoras significativas en este lapso, ya que pasamos del aplicador tipo “roll on” utilizado en 94, 97 y en las elecciones del 2000, al uso de un aplicador tipo plumón en 2003, y a partir de 2006 se hizo una modificación al aplicador que ha permitido reducir en casi un 50% las necesidades de tinta indeleble y, con ello, abaratar también el costo de las elecciones.



Agregó que se eliminó el olor que resultaba molesto para los funcionarios de casilla y no sólo, incluso se eliminó la necesidad del almacenamiento originalmente necesario en refrigeración para conservar la tinta antes de la jornada electoral.