Peña Nieto asegura que México no reconocerá independencia de Cataluña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por una España unida y dejó claro que México no reconocerá ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña, que el pueblo mexicano cree en el derecho internacional y habrá de observarlo plenamente, según informó El Universal Al reunirse con la comunidad Hispano Mexicana, el mandatario enfatizó que un rasgo esencial de la verdadera amistad es desear el bienestar del otro, "por eso hoy y siempre queremos seguir ampliando nuestros vínculos con una España próspera, unida y perdurable."Por principio, por convicción profunda, México siempre ha definido la vigencia del derecho en las relaciones internacionales. Por eso, y hoy lo quiero compartir con la comunidad española: no podemos reconocer decisiones unilaterales que contravengan el orden legal".Advirtió que frente a las voces que puedan discrepar, "tengo que ser firme y categórico en la posición de México: México no reconocerá ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña, México cree en el derecho internacional y habrá de observarlo plenamente".