Karime Macías solicita asilo en Londres

(Agencias)

Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex gobernador veracruzano, solicitaron asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos.Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur es prófugo, pues tiene orden de aprehensión de la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.La ex primera dama de Veracruz tiene abierta su solicitud de asilo desde hace varios meses e incluye a sus tres hijos. Ella se encuentra enLondres.El argumento de la esposa del ex gobernador de Veracruz es ser víctima de una persecución política en la que se ha utilizado al aparato de justicia para tratar de fincarle imputaciones penales que, asegura, son infundadas. Sus cuentas bancarias se encuentran congeladas.La Fiscalía de Veracruz a su vez ha informado que se investigan operaciones inmobiliarias y actividades como persona física en el DIF, incluidas las labores administrativas y las compras.La ex primera dama de Veracruz llegó a Londres el 15 de abril y desde entonces no ha cambiado de residencia.Moisés Mansur Cysneiros, quien desde hace un año y medio vive en Vancouver, Canadá, también inició el trámite de asilo político ante las autoridades de ese país.A diferencia de Macías, Mansur sí es buscado por la justicia mexicana porque, desde octubre de 2016, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.