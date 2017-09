Senado anuncia fondo de 50 mdp para reconstrucción de vivienda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado de la República anunció la integración de un Fondo de Reconstrucción de Vivienda, con capital inicial de 50 millones de pesos integrado por aportaciones voluntarias de legisladores y grupos parlamentarios.



Se trata de un instrumento financiero que se coordinará con la Banca de Desarrollo e Infonavit y potenciará acciones de vivienda para las personas que más lo requieran, anunció el presidente de la Mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero.



Hoy miércoles la Mesa Directiva que preside el senador Cordero y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que encabeza la senadora Ana Lilia Anzaldo, sesionaron en reunión que inició con un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida por el sismo ocurrido ayer y que afectó el Centro del País.



Resultado del encuentro se informó que inicialmente el inmueble del Senado "no tiene daño estructural", pero se realizarán otros dos dictámenes adicionales "para tener certeza de que el edificio no tiene ningún problema y tampoco los edificios aledaños".



Además se anunció la decisión de constituir el Fondo, "una manera innovadora de ayudar, trasciende a la emergencia y permitirá a muchas familias que hoy están desamparadas y sufriendo poder salir adelante en un futuro casi inmediato".



Sin embargo reconoció que aún habrá que diseñar las reglas de operación para fijar los criterios de accesibilidad y –sostuvo- se buscará que sea transparente. A los 50 millones iniciales se sumarán los recursos reunidos por el Senado en la cuenta bancaria abierta para ayudar a los damnificados de Chiapas y Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre.



Cordero estableció que se optó por el Fondo, y no por regresar recursos a la Federación, pues eso no garantiza que se dedique a atender las prioridades del país, "no nos queda claro donde puedan acabar las disponibilidades que tenga la Tesorería de la Federación".



El secretario de Servicios Administrativos del Senado, Roberto Figueroa Martínez, informó que en la cuenta bancaria abierta para apoyar a los afectados por el primer sismo se han reunido 1 millón 150 mil pesos, además de que se han reunido bienes por 600 mil pesos ya entregados a la Cruz Roja.



Paquete Económico 2018 deber fortalecer ingresos.



Cordero advirtió que "no es momento de ocurrencias" en el diseño del paquete económico 2018. Reconoció que para el próximo año deberá impulsarse el aumento de los ingresos del Estado para enfrentar la emergencia nacional derivada de los sismos.



"Esto nos obliga a enfrentar la discusión del paquete económico a con una gran responsabilidad no es momento de ocurrencias, no es momento de pensar en que se pueden debilitar las finanzas públicas.



El Estado mexicano necesita recursos para poder enfrentar la emergencia nacional que tenemos", planteó.