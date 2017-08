Piden a México mejores salarios en nuevo Tlcan

WASHINGTON D.C. (SUN)

A las presiones de los gobiernos por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se le sumó la demanda de los sindicatos canadienses de incrementar los salarios y disminuir la pobreza, ya que 52% de los mexicanos viven en dicha condición, dijo el presidente de uno de los sindicatos más importante de Canadá, Unifor, Jerry Dias.



Para los empresarios canadienses —quienes estuvieron muy activos en participación en este sábado durante la ronda de negociaciones— "no hay forma de competir" con los mexicanos por los bajos salarios que tienen, un hecho que también provoca que la mitad de la población viva en la pobreza.



"El problema de la renegociación no es Canadá, sino México y que sus negociadores se niegan a revisar el piso de los salarios ", afirmó Dias.



En entrevista durante el cuarto día de negociaciones de la primera ronda, el representante de Unifor dijo que en algún momento la economía mexicana deberá ceder en el tema laboral, porque es parte de los procesos de una negociación.



"No podemos tener un acuerdo trilateral donde el salario mínimo en México es 0.90 dólares la hora, no podemos tener un acuerdo tripartito por debajo de cuatro dólares la hora", explicó.



Por lo que, dijo, debiera cambiar el tratado para poder generar empleos y protegerlos en Canadá y Estados Unidos, porque con las reglas actuales continúa la migración de buenos trabajos hacia México.



"Las cosas tienen que fijarse, pero tampoco debemos tener miedo de salirnos de la mesa de negociación", destacó el empresario.



Además, agregó, resulta triste que en Canadá se cierran fábricas y ninguna se vuelve a abrir, pero después se abren en México.



La petición del representante de Unifor —que agremia a 310 mil trabajadores canadienses— contrasta con lo dicho en el primer día de negociaciones por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien dijo que el tema de los salarios no es parte de la renegociación, porque es un tema interno de cada país.



Jerry Dias ha estado activo en el movimiento obrero durante casi cuatro décadas. En los últimos cinco años ha participado en la defensa de los derechos de los trabajadores y para lograr mejoras para la seguridad.



En el primer día de la ronda, la cual comenzó el 16 y concluirá el 20 de agosto, fuentes del sector aseguraron que los estadounidenses no pidieron el aumento a los salarios en la mesa laboral trilateral del miércoles pasado.



Ese mismo día, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que los salarios deben subirse en función de la productividad y competitividad de un país.



Para los canadienses, el otro asunto que preocupa es el de compras de gobierno en productos agrícolas, porque los estadounidenses tienen un programa que restringe adquisiciones a los productos nacionales, vía el Buy American. Y a pesar de ello, piden que se abran más las compras públicas de México y Canadá, dijo el director de gobierno y relaciones institucionales, John W. Masswohl.



Explicó que hay alimentos que compra el gobierno a productores locales, como el Departamento de Defensa de EU, con lo que quedan fuera las empresas extranjeras.



Masswohl explicó que los canadienses piden se mantengan las reglas de origen como actualmente se aplican al ganado de exportación, lo que incluye dónde nace y se procesa la carne del animal.



Afirmó que hasta el momento no hay una propuesta sobre la mesa de EU para cambiar las reglas de origen, pero se ha oído que tienen la idea de modificar algunas de estas normas. Afirmó que los ganaderos de los tres países coinciden en que las reglas actuales deberán de mantenerse.



Sobre el capítulo de solución de controversias dijo que existen varios mecanismos que han permitido resolver las diferencias por precios dumping, es decir, cuando se vende un producto por debajo del precio real de mercado o por subsidios. Por lo anterior, consideró necesario tener esquemas de resolución para este tipo de conflictos.