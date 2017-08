Sale mal 80% de médicos aspirantes a residencia

CIUDAD DE MÉXICO()

En México, cada vez hay más médicos generales con preparación deficiente. De los 36 mil 408 doctores que hicieron el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm) el año pasado, casi el 80% obtuvo un resultado desfavorable.



En promedio, los 28 mil 598 postulantes que no consiguieron entrar a una especialidad sacaron 5.8 de calificación, mientras que los 7 mil 810 que obtuvieron un lugar, lo hicieron con una media de 7.5, según la Secretaría de Salud.



Para José Ángel Córdova Villalobos, vocal del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), esto responde a que no todas las instituciones de las que egresan tienen acreditados sus programas de estudio.



"Esto se va a poner cada vez más grave y peligroso, pues habrá más (escuelas) no acreditadas que acreditadas", dijo.



Hay 160 escuelas de Medicina con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y sólo 70 acreditadas en el Comaem.



"(La acreditación obligatoria) era un freno para que no proliferaran tanto las escuelas de medicina; se hizo una modificación a esa norma en donde se agrega la palabra ‘preferentemente’, ahí le parten el queso a todo, porque entonces preferentemente acreditados (incluye) pues los que no estén también", indica Córdova Villalobos.