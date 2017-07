Duarte es vigilado las 24 horas con cámaras y un elemento de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte de Ochoa ex gobernador de Veracruz, permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte bajo vigilancia permanente las 24 horas con un elemento de seguridad de vista y cámaras de circuito cerrado, por lo que su integridad y seguridad física están garantizadas.



En un comunicado, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX refiere esto en el sentido de versiones periodísticas que hablaban de un ataque en contra del ex mandatario, quien el sábado tendrá una segunda audiencia en el Reclusorio Norte.



"Asimismo, se comunica que Duarte de Ochoa no ha abandonado este Centro Penitenciario y únicamente se encuentra a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal, anexo al Reclusorio Norte, que lleva su proceso penal", afirma.



El Gobierno de la Ciudad de México reitera que cualquier información difundida en un sentido diferente es falsa.