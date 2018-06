Yunes Linares asegura que PGR solicitó extradición de Karime Macías; dependencia lo niega

(GH)

Mensaje desde Palacio de Gobierno https://t.co/ybcwjoJE6i — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 20 de junio de 2018

La Procuraduría General de la República (PGR) negó que haya solicitado la detención con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como lo aseguró este miércoles el mandatario de la entidad, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.Fuentes de la dependencia aclararon que la PGR no ha iniciado ningún trámite al respecto con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Yunes Linares informó que la PGR pidió a la cancillería que solicitara al gobierno del Reino Unido iniciar los trámites para la detención de Macías Tobilla, quien se encuentra en Londres, Inglaterra."Estaremos muy pendientes de que ese trámite se lleve a cabo conforme a la ley, pero también que se apresure", indicó el panista.En mayo pasado, Interpol emitió la ficha roja para localizar y detener Karime Macías Tubilla, por lo que es buscada en más de 190 países.La ex primera dama de Veracruz es requerida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, quien hace unas semanas giró una orden de aprehensión por presunto desvío de más de 100 millones de pesos en empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad.