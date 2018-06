Haga que la quincena le rinda

CIUDAD DE MÉXICO()

¿A tu salario le sobra mes? Administrar correctamente el dinero que te llega cada quincena no es una misión imposible, pero si ya estás en un círculo vicioso en el que el dinero no te dura ni un suspiro, te decimos cómo poner orden y lograr que tu sueldo te dure, por lo menos, hasta el siguiente día de pago.



Día de pago



Si primero gastas, es muy probable que al final no ahorres lo suficiente para tener un fondo de emergencia o cumplir tus metas. Invierte el orden. Con tu próximo sueldo, destina primero un porcentaje al ahorro. Puedes empezar apartando el 10% de lo que te llegue.



Define cuáles son las prioridades de tus gastos, pero toma en cuenta que el pago de tu renta o hipoteca no debe exceder el 30% de lo que ganes. Las otras deudas a pagar tampoco deben de pasar del 30%.



El resto de tu dinero va a tus gastos que puedes adaptar según tu estilo de vida: Usar metro o Uber, comer en fonda o en restaurante.



¿Gastas más cuando tienes el dinero en la tarjeta? Usa una parte en efectivo y mantén el resto en instrumentos financieros. Por ejemplo, tenerlo en un fondo de inversión evita que lo tengas disponible inmediatamente.



Sumas y restas



La base que te permitirá saber de cuánto dinero dispones y cuánto necesitas para cubrir tus gastos es tu presupuesto.



Para elaborarlo, identifica tus ingresos, que pueden ser fijos o variables.Identifica también tus gastos, que igualmente pueden ser fijos, o sea, los que tienes que pagar mes con mes, como renta o hipoteca, comida, transporte, y los variables, como comprar ropa o salidas al cine.