Italia extradita a Tomás Yarrington a EU

(El Universal)

El ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico y detenido en Italia desde hace un año, fue hoy extraditado a Estados Unidos, según informaron a EFE fuentes de la Policía.El pasado 26 de febrero el Tribunal Supremo italiano rechazó un recurso de los abogados de Yarrington contra su extradición a Estados Unidos y aceptó otro contra su envío a México, pues ambos países le reclaman por delitos como narcotráfico.Yarrington, sobre el que pesaba una orden internacional de captura desde 2012, fue arrestado el 9 de abril de 2017 en Florencia (centro de Italia) con documentación falsa.El acusado fue escoltado en la mañana de hoy por agentes de la Policía de frontera italiana hasta el aeropuerto romano de Fiumicino y entregado a agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service).El cuerpo de Policía italiano difundió una única imagen del momento de la entrega en la que se ve a Yarrington escoltado por un agente de policía y por otro de la Interpol.El ex gobernador llegará previsiblemente en la noche de este viernes a Houston, en el estado de Texas, informaron los medios.