Busca Coparmex organizar debate "ciudadano"

CIUDAD DE MÉXICO()

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, tiene la intención de realizar un debate presidencial, de carácter ciudadano, el próximo 21 de junio.



Gustavo de Hoyos, presidente del gremio empresarial, aseguró que la Coparmex no tiene favoritismos, ni filias ni fobias, hacia algún candidato en específico en el actual proceso electoral.



Explicó que, por ello, actualmente están organizando 20 debates ciudadanos entre los candidatos a las principales alcaldías del País, gubernaturas y a la jefatura de Gobierno de la CDMX.



La idea, dijo, es que, además de esos eventos, a finales de junio se pueda organizar un debate con los cinco aspirantes a la Presidencia.



De Hoyos pidió a los candidatos que expliquen a profundidad sus propuestas en materia de corrupción, impunidad y seguridad.



Reiteró que, aunque es positivo que se haya debatido en las campañas el tema del Nuevo Aeropuerto, el tema ya ha sido lo suficientemente explorado, por lo que es necesario discutir otros temas fundamentales para el País.



BUSCAN CIUDADANOS PONER AGENDA ANTICORRUPCIÓN



Ciudadanos y organizaciones sociales intentan “calentar” el debate presidencial y buscan que los candidatos respondan sus preguntas en anticorrupción, seguridad, atención a víctimas y justicia.



El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los colectivos Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra, presentaron cinco preguntas que esperan hagan los moderadores durante el debate.



Al leer el pronunciamiento, Denise Dresser señaló que tras 11 años de guerra, el debate debe tener a las víctimas en el centro de sus preocupaciones.



El Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) y otras organizaciones civiles propusieron once temas en la agenda para lo que llamaron avanzar hacia un México íntegro.



Entre los temas establecieron la reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía autónoma e independiente, fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), blindar las contrataciones públicas, mejorar los proceso de auditoría y los sistemas de investigación.



El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que serán los moderadores quienes decidirán si las formulan o no.