Es casi imposible dormir a bordo de "La Bestia"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A bordo de "La Bestia" nada es fácil. La gente apenas consigue un pequeño espacio para intentar dormir pero es casi imposible. El vaivén de los vagones dificulta conciliar el sueño.



El frío es desesperante, y el Sol pesa sobre los hombros apenas se empieza a asomar por la mañana. El acero del vagón congela, el viento frío se cuela por todas partes y el Sol agrieta los cuerpos, pero nada les quita el deseo de seguir.



La salida de Guadalajara fue a la 1:45 de la madrugada del jueves, el tren no tardó mucho en salir y pronto tomó velocidad, pero de repente se detuvo de forma abrupta, nadie supo nada, media hora ahí detenido y luego arrancó de nuevo. Vino una segunda parada y con ella llegaron los rumores temerarios.



"Nos avisaron que van a balear el tren saliendo de un túnel cercano a Tequila", gritó un hombre en el vagón contiguo, tal vez molesto porque la mayoría de los varones intentaban dormir. No pasó nada y el viaje transcurrió sin contratiempos.



Crujen los vagones



El tren se mueve de un lado a otro, los vagones crujen y las ruedas emiten rechinidos que hacen estremecer la piel. Algunos prefieren sentarse y observar el manto de estrellas que se alza sobre su vista y que parece iluminar su futuro incierto.



"La Bestia" toma de nuevo velocidad y serpentea por más de un kilómetro entre la sierra de Jalisco, la distancia es cada vez menor, pero aún faltan más de mil kilómetros para llegar al destino final, Tijuana, Baja California, y luego Estados Unidos.



El día es igual de difícil, el Sol quema sobre la piel y no permite disipar el cansancio. En las góndolas, donde van mujeres y niños, improvisaron un techo con cobijas, ahí viajan, casi amotinados.



"TRUMP NOS ODIA, NO SÉ POR QUÉ": LEO



Leo, un migrante hondureño de 21 años, comenta que mientras Donald Trump odia a los centroamericanos, en México han sentido mucho apoyo y solidaridad de parte de distintas personas.



El joven que viaja en el techo del tren indica que no entiende el odio del presidente de Estados Unidos.



"Es una persona que odia a los migrantes, odia a los latinoamericanos, no sé por qué. Odia a los centroamericanos, no sé por qué, si nosotros simplemente somos un apoyo, como una ayuda a la economía de Estados Unidos, porque los centroamericanos somos muy trabajadores.



"Si vamos a Estados Unidos, vamos con un propósito de sacar adelante a nuestra familia, no es a hacer más cosas allá como él piensa o como él cree que somos".