Lo que necesitas saber sobre los precios diarios de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si por alguna razón no te enteraste que los precios de la gasolina entran a una nueva etapa de ajuste diario aquí está una explicación.



Es probable que el viernes, por pensar en el fin de semana, que era quincena o porque tenías el plan de descansar de las noticias y de información dura, no te hayas enterado que la Secretaría de Hacienda informó que desde este martes los precios de las gasolinas Magna, Premium y el Diesel van a cambiar diariamente conforme evolucionen los mercados de referencia internacional.



Esto quiere decir que se acabaron los anuncios mensuales o semanales de los precios de las gasolinas y comenzamos a adaptarnos a modelos que se utilizan en otros países como Estados Unidos.



Para que no te sorprendan y estés enterado de lo que ocurre en el mercado de las gasolinas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) va a informar en su portal (http://www.gob.mx/cre) los precios que se van a ofrecer en cada una de las 83 regiones del País y las siete regiones de la frontera y los municipios que componen el territorio nacional.



Ten en cuenta que los precios que anunció la CRE sólo tienen una vigencia de 24 horas. Comienzan a aplicarse a las 4:00 horas del día que se trate y concluyen a las 3:59:59 del día siguiente.



Esta modalidad se aplica los martes, miércoles, jueves y viernes.

Mientras que los sábados, domingo y lunes van a aplicar los precios que se den a conocer para el sábado. Su vigencia inicia a partir de las 4:00 horas de ese día y concluye a las 3:59:59 del martes siguiente.



Y a todo esto, ¿cómo quedan los precios para este martes 21 de febrero?



Depende de la zona donde vivas será la cotización que ofrecerán las estaciones de servicio, pero el precio promedio queda de la siguiente forma:



La Magna en 15.96 pesos por litro, la Premium en 17.46 pesos por litro yY el diesel en 17.03 pesos por litro, pero estos son precios promedio y depende de cada zona los precios.



Por ejemplo, el lugar donde va a ser más barato el combustible es en Veracruz, donde se va a comercializar en 15.30 pesos por litro. En cambio, los lugares donde va a ser más cara son algunas localidades del Estado de México, Puebla, Guerrero, Michoacán y Nayarit, donde la venta al público es de 16.56 pesos por litro.



En la medida en que el tipo de cambio sea estable y los precios del petróleo también lo estén, no habrá variaciones importantes en las cotizaciones de las gasolinas mexicanas, pero si por alguna razón una de estas variables tiene a tener movimientos a la baja o al alza de manera importante, se pueden ver reflejados en los precios de las gasolinas.



Te recomendamos que te vayas acostumbrando a este nuevo esquema de precios, que forma parte de la liberalización que irá tomando forma este año.