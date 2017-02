Sectur pide no trasladar conflictos con Trump a turistas de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El turismo es una palanca de desarrollo regional capaz de llevar oportunidades a lugares donde no llegarían. pic.twitter.com/DzOHBuGOFo — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 20 de febrero de 2017

Mi trabajo es conectar con empresarios, con secretarías, con los turistas y con el mundo. pic.twitter.com/GRf4PHxRs9 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 20 de febrero de 2017

"Lo que nos hace falta a veces es hablarle mejor al mundo de México". @GRuizEsp. pic.twitter.com/ITVASeTs65 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 20 de febrero de 2017

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió a los mexicanos no trasladar las diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los turistas de ese país que vienen de visita."Quien visita México es porque le gusta México, no vayamos a trasladar los conflictos con el presidente de Estados Unidos a conflictos con los visitantes estadounidenses, que son tan importantes para nosotros", comentó el funcionario este lunes durante la inauguración del XV Foro Nacional de Turismo CDMX 2017.De la Madrid agregó que se quieren más turistas estadounidenses, pero también más asiáticos, europeos y latinoamericanos, con el objetivo de que los viajeros de Estados Unidos no representen más de 50% de los visitantes que llegan al País, a fin de que México no sea excesivamente dependiente de alguna otra nación.Reiteró también que el turismo se está consolidando como uno de los principales motores de la economía y recalcó que no se vale tener un turismo de primera y localidades de tercera.En otro tema, señaló que México tiene hasta el 11 de marzo para presentar su candidatura de presidir la Organización Mundial de Turismo (OMT).De la Madrid dijo que la OMT es el tipo de organizaciones que le interesan al gobierno y son útiles, porque brinda información y estudios.Sin embargo, comentó que se está analizando con frialdad cuáles son las posibilidades de tener éxito con la candidatura para presidir la OMT.