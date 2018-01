Detienen a ex secretario de Gobierno de Borge

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El ex titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, fue aprehendido hoy por agentes adscritos a la Policía Ministerial, cuando se encontraba cenando con su familia en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad.



Mendicuti Loría, quien también presidió el ayuntamiento de Solidaridad durante el trienio 2002-2005, fue secretario de Gobierno durante la administración del entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, vinculado a proceso y bajo prisión preventiva, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.



El ex funcionario fue previamente secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), durante el mandato del entonces gobernador, Félix González Canto (2005-2011) y fue coordinador de la campaña en Quintana Roo, de Enrique Peña Nieto, cuando fue candidato a la presidencia de la República.



La Fiscalía confirmó esta noche que las imputaciones en contra de Mendicuti Loría obran en la carpeta de investigación 151/ 2017, abierta por los probables delitos de aprovechamiento ilícito del poder y por desempeño irregular de la función pública.



Como resultado, se solicitaron órdenes de aprehensión en contra suya y de los otros ex funcionarios, vinculados con los contratos, pagos y renta de servicios aéreos, ligados a la paraestatal de transporte aéreo, Vip Saesa.