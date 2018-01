Legisladores renuncian a militancia del PVEM en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Un total de 14 legisladores locales del Congreso Estatal renunciaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en protesta por la decisión de la dirigencia nacional de suscribir la coalición por la gubernatura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Los diputados expresaron su desacuerdo con las decisiones partidistas asumidas ayer en la Ciudad de México.



Dulce María Rodríguez Ovando dijo que, en congruencia con "el sentir de nuestra militancia, nosotros integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde del Congreso del Estado hemos decidido renunciar a nuestra militancia y al grupo parlamentario del cual hasta el día de hoy formamos parte".



Los diputados que se declararon independientes aseguraron que no serán cómplices ni aceptarán una imposición realizada en el Centro del País.



Esto porque el PVEM dispone de hombres mujeres con trayectoria política que merecían participar en un proceso de selección abierto y democrático.



Agregaron que seguirán trabajando en sus distritos porque fueron electos por la voluntad directa de la mayoría de chiapanecos, "por ello nuestra obligación y compromiso es con la gente y no con logotipos, partidos y grupos de poder".



Aclararon que no están dispuestos a trabajar con un gobierno que no propone y que "sólo impone pues los tiempos han cambiado".



Estamos dando la cara, porque no agacharemos la cabeza; vamos a seguir caminando y defender lo que creemos tener, porque sí lo tenemos, afirmaron.



Anunciaron que mañana encabezarán una asamblea, a la que denominaron "Por la Dignidad de Chiapas" para que los militantes del Verde decidan la ruta del proyecto político estatal.



Ayer viernes el dirigente local del PVEM, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, se rebeló y protestó contra la dirigencia nacional de su partido a la que acusó de antidemocrática.



El legislador es uno de los aspirantes a la gubernatura de Chiapas, y al no beneficiarse con la coalición PRI-PVEM -Panal, abrió la posibilidad por otra alternativa partidista.