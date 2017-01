Abogados de personas vulnerables representan a "El Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los abogados pro bono representarán a Joaquín “El Chapo” Guzmán ante la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, de una organización civil llamada “Federal Defenders of New York”.



Los abogados encargados de defender al capo mexicano, son Michael K. Scheneider, un joven defensor graduado de la universidad de Denver en Colorado. La otra defensora es Michelle A. Gelernt.



Esta organización está dedicada exclusivamente a la defensa de personas “pobres acusadas de delitos federales”. Explican que llevan a cabo investigaciones exhaustivas, asesoran y aconsejan a sus clientes acerca de sus opciones de manera oportuna.



“Luchamos vigorosamente a través de la introducción de mociones y durante el juicio. Si nuestros clientes son condenados, intercedemos en su defensa al momento de imposición de sentencia, desarrollando y presentando un panorama completo de sus vidas, las cuales no se definen exclusivamente por sus errores”, detallan.



EL UNIVERSAL contactó al abogado Michael K. Scheneider, sin embargo aseguró que por el momento la defensa no hará comentarios sobre la estrategia que seguirán en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Aunque la revista Forbes consideró a el líder del cártel de Sinaloa como uno de los hombres más ricos del mundo hasta el momento está siendo representado por una organización civil, sin cobro alguno.