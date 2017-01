Quintana Roo: Identifican a 2 atacantes muertos durante agresión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Fiscalía General de Quintana Roo identificó a dos de los tres sujetos que la tarde del 17 de enero pasado atacaron con armas de uso exclusivo del Ejército las oficinas de la dependencia ubicadas en Cancún.



La dependencia inició el caso 696/ 2017, correspondiente a la carpeta de investigación 13/2017 por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y lo que resulte ante el ataque a la Fiscalía.



El saldo del tiroteo y el lanzamiento de tres granadas fue de cuatro muertos, uno de ellos el agente ministerial que contaba con casi 26 años de servicio y quien ayer fue inhumado en la ciudad de Chetumal, capital del estado.



Como ya se había informado dos días atrás, los otros tres forman parte del grupo armado que a bordo de más de una decena de motocicletas y camionetas, abrió fuego contra las instalaciones.



El Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, informó que dos de los atacantes ya fueron identificados, uno por sus familiares y otro por una identificación.



El primero es originario del estado de Nayarit. El tercero se encuentra en calidad de desconocido.



Datos de la necropsia arrojan que los atacantes vestían guantes y camisas de manga larga para no ser perfectamente identificados y portaban armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército Mexicano.



La dependencia tiene a disposición 10 armas de grueso calibre, cuatro de ellas cortas, seis largas, incluyendo lanzagranadas.



El funcionario detalló que se trata de un sub fusil FNPS 90, de fabricación en Bélgica. “En el argot, es un arma muy peligrosa, clasificada como de uso prohibido en artículo 11 en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, explicó.



También se encontró un fusil de asalto, modelo Barret RS7, calibre 6.8 de uso exclusivo del Ejército. Otro de asalto M4, calibre 223 milímetros, automática, de fabricación norteamericana, conocida como M4; una carabina, de uso exclusivo del Ejército; otro fusil de asalto, pero de fabricación china MAK90 tipo 56, conocido como AK47 ruso. Así como una escopeta M79.



Se hallaron cuatro armas cortas y lanzagranadas auténticas. Conforme al expediente se encontraron más de 200 casquillos. Son armas de contrabando que pasaron a través de la frontera sur o norte y corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) ahondar en ese elemento de la investigación, dijo.



Pech Cen añadió que fue ubicada una camioneta de un estado del oriente de la República, que no precisó, y motocicletas.