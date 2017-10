Aprueba PRD capitalino ir con el Frente Ciudadano para 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo Estatal del PRD capitalino dio luz verde para que el partido pueda formar parte del Frente Ciudadano junto con el PAN y Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2018 en la Ciudad de México.



Por unanimidad, esta noche el Consejo Estatal aprobó en unos minutos tres resolutivos para "pavimentar" el camino del sol azteca con el fin de que también se integre un frente con los otros dos partidos en el cual compita el próximo año.



"No tenemos fenómenos de exclusión pero tampoco estamos trabajando para nadie en particular. Estamos trabajando en principio para los perredistas y para servir a este esfuerzo nacional que ahora queremos cumplir en la ciudad, que es el Frente Ciudadano", aseguró Raúl Flores presidente del PRD capitalino.



En declaraciones previo al Consejo, la presidenta nacional del PRD y aspirante a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales reiteró que no hay dedicatorias.



Luego, Héctor Serrano, líder de la corriente Vanguardia Progresista, reforzó el planteamiento ante los cuestionamientos de si se deja la puerta abierta a personajes como el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.



"No excluimos a nadie y tampoco vamos a ungir a nadie", sostuvo el ex secretario de movilidad capitalino.



Por unanimidad los consejeros aprobaron los criterios para establecer una política de alianzas y en los cuales se plantea "avanzar en la construcción de un Frente Ciudadano por México (FCM) en la Ciudad de México".



Además fueron avalados los criterios para que el PRD participe en un gobierno de coalición con las demás fuerzas en caso de ganar los comicios.



El tercer documento aprobado es sobre los criterios para definir el proceso de selección de los candidatos perredistas, desde aspirante a la jefatura de Gobierno, diputaciones, alcaldías y concejales el cual se apegará al artículo 275 del Estatuto del sol azteca, el cual palntea tres opciones: por voto de la militancia, por voto de los consejeros o por candidatura única.



Los perredistas sostuvieron que harán un proceso democrático y acusaron a otros como Morena de caer en simulación.