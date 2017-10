Encuentran cría de vaquita marina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, junto con los científicos que encabezan los esfuerzos del proyecto "Vaquita CPR", anunciaron con mucho entusiasmo la localización y rescate de un ejemplar de vaquita marina de aproximadamente 6 meses de edad.



Sin embargo, fue devuelta a las aguas del Alto Golfo de California por recomendación de los expertos veterinarios, quienes consideraron que la cría no puede estar separada de su madre.



Los científicos regresaron a la vaquita marina exactamente al mismo punto del Alto Golfo de California donde fue encontrada, lugar en el que fueron avistados varios ejemplares.



Antes de regresar a la vaquita se tomaron varias muestras de tejido para ser analizadas por científicos y compartidas con colegas de otros institutos de investigación como el Frozen Zoo de San Diego, quienes llevarán a cabo la secuenciación genética para futuros escenarios de clonación.



"Jamás se había capturado y cuidado a una vaquita marina, ni siquiera en un periodo corto de tiempo. Este es un momento muy emocionante y con esta hazaña estamos seguros de que vamos en el camino correcto para evitar la extinción de la vaquita marina. Continuaremos operaciones en el Alto Golfo de California", dijo el funcionario federal.



Los expertos se prepararon exhaustivamente para enfrentar una situación como la que se vivió este miércoles.



"Aunque decidimos no mantener a la vaquita bajo nuestro cuidado, aún así consideramos esta operación como un acierto", mencionó Lorenzo Rojas-Bracho, director del programa "Vaquita CPR".



"Demostramos que no sólo podemos localizar y rescatar a una vaquita, sino que también la podemos transportar con seguridad", añadió.