Diputado panista sube a tribuna con playera del América

HIDALGO(SUN)

El diputado del PAN, Jorge Miguel García, asombró este día a los asistentes del Congreso de Hidalgo al subir a tribuna con la playera del América, como un reconocimiento al triunfo que lograron las Águilas que derrotaron a anoche a las Chivas en el Clásico del balompié nacional.



El legislador es fiel seguidor águila, por ello este día subió a tribuna vestido con una cazadora color beige y la playera amarilla del América.



Al respecto subrayó “después de ir perdiendo ante un gran equipo como el que el día de ayer presentó el Guadalajara, con el que con todo respeto jugó mejor que el América, pero el futbol se gana con goles".



Pero más que la efervescencia de subir con la playera, se conjuntó que presentó la ley que regula las casas de empeño en el estado de Hidalgo.



Insistió que toda la vida ha sido aficionado al América; "desde que tengo uso de razón", dijo.



“Me pude haber puesto una playera de los vaqueros de Dallas, de los Yanquis de

Nueva York, de los Diablos Rojos de México, que son los equipos a los que le voy”.



Al preguntarle si esto no restaba seriedad al trabajo legislativo, aseveró que no. "Yo no lo creo, al final es un trapo, es una vestimenta y eso debe de quedar en segundo plano, lo más importante aquí es la ley que regula las casas de empeño en Hidalgo".



Destacó que a la tribuna se puede llevar lo que se quiera y al final la ciudadanía no quiere diputados de corbata como acostumbramos a venir aquí, “insisto, la playera se dio en el día en que el América le gana al Guadalajara. No me arrepiento y gracias a las redes, se hace viral para bien o para mal, y al América o lo quieres o lo odias, entonces así me pasa a mí, o me quieren o me odian y como diría Mana .... ya saben la canción”.



Tras el revuelo que causó, el legislador decidió quitarse la playera para continuar con los trabajos que se realizan en el Congreso, entre ellos la comparecencia de la secretaria de Educación, Sayonara Vargas.



Asimismo, en sus redes sociales hace alusión a su pasión por el futbol, por lo que en uno de sus perfiles se le puede ver con la bandera del América en el festejo de su Centenario, mientras que en Twitter publicó: “ganó papá para variar 11 águilas valientes de amarillo y azul. América ya he dicho de dos clásicos dos ganados”.