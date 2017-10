Hija y nieto de Gordillo usan mansión comprada con dinero del SNTE: Revelan

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Una investigación de la plataforma ChedrauiLeaks.org , encontró que la hija y el nieto de Elba Esther Gordillo establecieron dos empresas en enero de 2017 en San Diego, California, para lo cual utilizaron como dirección de registro una de las mansiones de la ex lideresa magisterial, sujeta a acusaciones de haber sido compradas con presuntos fondos malversados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE).Rigoberto Valdez, vocero de ChedrauiLeaks precisa que Maricruz Montelongo Gordillo, y su hijo, René Fujiwara Montelongo (ex diputado de Nueva Alianza), presentaron el pasado 9 de enero de este año, un reporte corporativo inicial en el estado de California, en el cual informan sobre la creación de la empresa “529-531 G Street LLC”, dedicada a “ser dueños y administradores de propiedades para bienes raíces”.“La dirección de la empresa es Green Turtle Road 23, en Coronado Cays, California, una propiedad con un valor de varios millones de dólares, cuyo dueño es Comercializadora TTS, S.A. de C.V., ligada a la ex líder magisterial”, explica Valdez.La segunda empresa establecida por los familiares de Esther Gordillo es “Moddington LLC”, pero con René Fujiwara, como único representante.El reporte corporativo inicial de la compañía refiere que su propósito es “importar y comercializar objetos de piel”.La dirección de registro de “Moddington LLC”, se establece también en Green Turtle 23.La investigación de ChedrauiLeaks.org revela que el nombre de la primera empresa (529-531 G Street) corresponde a una propiedad de René Fujiwara ubicada en Chula Vista, California.Una búsqueda realizada en los registros del condado de San Diego, así como en registros de propiedad de otras áreas, estableció que la empresa con ese nombre no es dueña de alguna propiedad.René Fujiwara Montelongo fue diputado por Nueva Alianza, de 2012 a 2015, representando al Distrito Federal en la LXII Legislatura del Congreso Mexicano.Elba Esther Gordillo Morales fue arrestada en febrero de 2013, y actualmente sigue detenida, donde espera una resolución final de su situación jurídica.Por cuestiones de salud, desde enero de 2016, Gordillo se encontraba internada en el Hospital María José Roma, en la Ciudad de México, pero tras el sismo del pasado 19 de septiembre, fue trasladada a la clínica de MediAcces, en Avenida de las Palmas número 500.Algunos de los cargos de los que las autoridades mexicanas se le ha acusado han sido retirados, pero aún enfrenta acusaciones por lavado de dinero y crimen organizado.No hay registro en el condado de San Diego acerca de alguna intención o solicitud del Gobierno Mexicano para embargar o para impedir la venta de las propiedades en California ligadas a Elba Esther Gordillo Morales.Rigoberto Valdez anota que la investigación contra la poderosa ex líder magisterial reveló que José Manuel Díaz Flores, una de las personas arrestadas derivado de los cargos relacionados contra la maestra y que sigue en prisión, era un empleado de la empresa “Su Personal Paguitos, S.A. de C.V.”, que proveía servicios administrativos a Consupago, propiedad de la familia Chedraui, la cual, junto con su filial Consubanco, provee préstamos personales con altos intereses a profesores y otros empleados gubernamentales en todo México.El vocero de ChedrauiLeaks precisó que no tiene conocimiento de alguna información que vincule a algún miembro de la familia Chedraui, ni a ninguna de sus empresas, con algún delito o irregularidad relacionada con los casos de Gordillo Morales.