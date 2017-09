Ajustan a 248 cifra de muertos tras sismo; 117 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la medianoche, luego del 19 de septiembre que registró un terremoto de 7.1 grados, la cifra de muertos se eleva a 226, de los cuales, 55 son de Morelos, 117 en la Ciudad de México, 39 en Puebla, 12 en el Estado de México y 3 en Guerrero.



Así lo informa el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, en un mensaje vía Twitter.



Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó la cifra de 177 decesos en la capital, y además informó que el movimiento que se sintió este martes fue más fuerte y violento que el sismo pasado, y por eso provocó tantos derrumbes.



"Tenemos que salir adelante juntos y unidos, con una gran solidaridad, echados para adelante", expresó el funcionario en entrevista para Televisa. Pidió a la población que si las personas no tienen que salir de su casa, mejor no lo hagan, para evitar "congestionamientos innecesarios".

Sin clases en diez estados



Por su parte, también en la madrugada, la SEP detalló en un comunicado de afectaciones en 209 escuelas de la Ciudad de México.



De acuerdo a la Secretaria de Educación Pública, 15 planteles tienen daños mayores en la Ciudad de México y permanecerán cerrados.



Además, permanecerán suspendidas las clases en todos los planteles de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán.



Atención del IMSS



Hasta la media noche, el IMSS ha atendido a 350 personas derechohabientes y no derechohabientes por el sismo, en sus clínicas y hospitales de la Ciudad de México.



El IMSS refirió que cuenta con 940 camas disponibles en urgencias, así como 850 bolsas de 600 mililitros de sangre que son suficientes para los casos que requieran de transfusiones.



Este miércoles, el director del Seguro Social, Mikel Arriola, continuará con brigadas médicas visitando los hospitales y las clínicas que resultaron con daños materiales, para constatar la atención a los pacientes.