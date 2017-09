Aumenta a 94 la cifra de muertos por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El gobierno federal informó que subió a 94 la cifra de fallecidos por el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el centro de México.



El anuncio fue hecho en una cuenta de Twitter del gobierno federal y aunque no desglosó el número, señaló que las víctimas son de la Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla y México.



El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo su epicentro cerca de la localidad de Raboso, en el Estado central de Puebla, a unos 123 kilómetros (76 millas) al sureste de la Ciudad de México.







El sismo de 7,1 del martes fue el mayor movimiento telúrico en los últimos 11 días en México, por lo cual parece que no se trató de una réplica del que sacudió a principios de septiembre el Sur del País, dijo Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos.



Los epicentros de ambos sismos estuvieron a unos 650 kilómetros de distancia y la mayoría de las réplicas se dan en un rango de 100 kilómetros, añadió el experto.



Earle dijo que el sismo del martes ocurrió en una falla tectónica, pero no en las orillas de dos placas en movimiento, como la mayoría de los terremotos. La falla está dentro de la llamada placa de Cocos.



El movimiento ocurrió en el aniversario del terremoto de 1985 que tuvo una magnitud 8 y dejó miles de muertos.