Jóvenes son obligados a comer carne humana para pertenecer a cártel

La banda criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría reclutando a jóvenes de entre 12 y 18 años, y como forma de adiestramiento son obligados a comer carne humana de sus víctimas, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).



Fue el diario “Tabasco HOY” el que tuvo acceso a investigadores policíacos de la FGE, quienes le relataron que dos de los doce integrantes de una banda del CJNG, relacionada con la ejecución de cinco personas en el tianguis de autos “Aladino” el pasado 23 de mayo, eran menores de edad. Los jóvenes declararon que fueron obligados a comer parte del cuerpo de las personas que ejecutaban.



Según lo dicho a los elementos de la FGE, el 29 de mayo en una casa de seguridad de Tierra Amarilla, del municipio de Centro, el canibalismo fue parte de su entrenamiento con la finalidad de que llegaran a ser criminales de alta peligrosidad por su sangre fría.



Estos adolescentes de 16 y 17 años relataron a los investigadores, sin manifestar arrepentimiento alguno, la forma en que desmembraron el cuerpo de una víctima, anterior al caso autos “Aladino", para luego comer sus extremidades. No se trata de los únicos adolescentes involucrados pues se presume la participación de otros aún de menos edad.



La publicación del 10 de julio relata que el cadáver del que comieron los adolescentes pertenece a un hombre que fue levantado a principios de mayo, al que tras haberlo torturado, lo ejecutaron y lo metieron en un refrigerador donde iban y le cortaban los brazos y otras extremidades.



La fuente policiaca refirió que el 26 de mayo a la 1:30 horas, el cuerpo que tomaron como paladín fue abandonado totalmente desmembrado a orilla del río Carrizal, en la ranchería El Cedro, del municipio de Nacajuca, Tabasco. La autoridad constató que al cuerpo le faltaban los brazos, así como otras partes que no especificó, que fueron comidas por los jóvenes.



En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, confirmó que sí se les obligó a comer carne humana como parte del reclutamiento.



“En caso de los dos adolescentes presentaban una doble condición. Por un lado estaban en la condición de victimarios, que son precisamente por la que se le ha formulado imputación, y por información que se tiene de campo, se tiene conocimiento que estaban en la ejecución de ciertos delitos; eran parte de un proceso de iniciación que ellos estaban sujetos, en los que se cometían actos atroces (comer carne humana)”.



El gobernador del estado, Arturo Núñez, lamentó que cada vez sean más niños los que están siendo reclutados por el crimen organizado, por lo que pidió hacerse corresponsables para evitar que este fenómeno se siga presentando.



“Me consterna mucho cuando recibo información de que en algún delito cometido están involucrados menores de edad, a veces muy menores, es francamente muy lamentable y es ahí donde todos tenemos que hacernos corresponsables para que los niños que están expuestos y son vulnerables a ser reclutados, sin saber para que puedan tener la orientación, y el apoyo de sus padres y no caigan en situaciones de ese tipo”.



Núñez Jiménez dijo desconocer si a estos niños los están entrenando haciendo comer carne humana: “Eso leí, no tengo ninguna evidencia, ni para decir que sí ni para decir que no, pero es lamentable”, afirmó.



De acuerdo a cifras oficiales, 53 menores están detenidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes, 55 hombres y tres mujeres.



Por su parte, la directora de Análisis y Estadísticas del Observatorio Ciudadano, Julia Arrivillaga Hernández, dijo que es alarmante la participación de niños en las mafias, y uno de los motivos son las faltas de oportunidades.



"Existen falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, a lo mejor no encuentran un sentido a su vida y lo más fácil es ganar dinero a través de medios ilícitos. Es un tema que yo creo que la autoridad tienen mucha responsabilidad, pero yo creo que también la sociedad deberíamos estar al pendiente de lo que está pasando", indicó.