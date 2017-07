Reclusorio Norte, sin condiciones de seguridad para mantener a Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Reclusorio Norte no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para mantener al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.



En entrevista, la funcionaria capitalina dijo que laProcuraduría General de la República (PGR) les ha informado sobre el traslado de Duarte de Ochoa a un penal federal.



“Nosotros no tenemos las condiciones de seguridad, más allá de enviarlo a nuestro Diamante o a los nuevos centros (de reclusión). Entonces lo mejor para él, lo mejor para el proceso y lo mejor para el sistema de seguridad es que esté en uno federal”.



Dijo que por precaución el gobierno capitalino mantiene en custodia permanente a Duarte de Ochoa.



“No hay temor, hay precaución, lo que nos ha dicho el jefe de Gobierno es 'no prevengas, pero sí precaución', que no se quede sin custodia de aquí al sábado hasta la determinación del juez”.



Descartó que ex gobernador tenga un lugar especial dentro de la prisión.



“Lo que tenemos es una custodia de vista, lo estamos viendo las 24 horas para que no le vaya a suceder nada en un Centro de Reclusión hasta la determinación del juez”, insistió.



De acuerdo con Mercado Castro, un preso, como Javier Duarte, cuesta al gobierno entre 120 y 150 pesos diarios.