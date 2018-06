Mexicano está perdido en Rusia luego de irse con mujer a una "fiesta"

(El Universal)





Un grupo de amigos que se encuentran de viaje durante el Mundial de Rusia reportaron la desaparición de tres días de uno de sus compañeros, luego de que éste fuera de fiesta con una mujer rusa.



Marcos Smeke y Arturo Pérez, los amigos que reportaron la desaparición de Francisco Javier Mata Sánchez, aseguran que Paco conoció a una mujer llamada ‘Alita’, con la que se fue de fiesta, y desde entonces, no han sabido nada de él.



“Nuestro amigo Francisco Mata está desaparecido desde el sábado, sabemos que se fue con esta mujer de nombre “Alita” su teléfono está apagado y al comunicarnos con esta mujer se rehúsa a comunicarnos con él al punto que nos bloqueó”, publicó Amanda, esposa de Smeke a través de Facebook.



“Sabemos que algo no está nada bien ya que la última vez que habló se escuchaba demasiado confundido e incluso llorando. Ya se acudió a las dos embajadas, tanto Mexicana como la de Estados Unidos y en las dos solo te piden que dejes información”, añadió.



Mata, mexicano que radica en San Antonio, Texas, se perdió el partido de México vs Alemania, y al no ser localizado, sus amigos comenzaron con la búsqueda.



Se trataría del primer caso de un aficionado mexicano desparecido durante la justa verniega.