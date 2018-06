Detienen a "El Sobrino", responsable de ataque a ex fiscal

(El Universal)

Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Emilio Alexandro "N", "El Sobrino", integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien sería el encargado de perpetrar el ataque en contra del ex fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, ocurrido en mayo pasado.



El sujeto trabajaba bajo las órdenes de Antonio Oseguera Cervantes "Tony Montana", preso desde 2015 en el penal federal número 11 de Sonora, y hermano de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder máximo del CJNG.



El director de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Agencia de Investigación Criminal, Emilio García Ruiz, precisó que fue asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Ejército y de la Policía Federal, tras cumplimentar una orden de cateo en dos domicilios del mencionado municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.



Se tiene conocimiento que el presunto delincuente está relacionado con el secuestro y homicidio de distintas personas en los municipios de Amatitán, Jalisco y Jala, Nayarit, durante noviembre y diciembre del 2017.



También se señala que Emilio Alexandro fungía como enlace con la estructura principal del CJNG, organización para la cual obtenía información de los operativos a realizarse contra integrantes del citado cártel por parte de autoridades federales y estatales.



Además, según informes ministeriales, adquiría información así como apoyos humanos y materiales para continuar con la disputa contra grupos antagónicos en la zona; principalmente con la célula delincuencial que encabeza Carlos Enrique Sánchez Martínez, "El Cholo" ex integrante del CJNG.



García Ruiz precisó que en un domicilio perteneciente al Fraccionamiento Residencial Galeana, ubicado en la colonia Francisco Sarabia, los efectivos federales localizaron a Emilio Alexandro "N".



Le fueron asegurados vehículos de lujo, un arma larga, cargadores y cartuchos útiles, así como aproximadamente un kilo de metanfetamina y 162 dosis de la misma droga, así como mariguana.



García Ruiz informó que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Seido, aportó los datos de prueba suficientes para obtener de un juez de control, auto de vinculación a proceso en contra de Emilio Alexandro "N", por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contra la salud, así como posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.



Por lo que el juzgador federal fijó un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria y determinó como medida cautelar, prisión preventiva para Emilio Alexandro "N", quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2, ubicado en Puente Grande, Jalisco.



De acuerdo con autoridades federales, "El Sobrino" no se encuentra en la lista de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal, sin embargo su captura afecta de forma significativa la distribución de drogas y armamento en la zona metropolitana de Guadalajara así como la red de comunicación de la estructura principal del grupo delictivo.