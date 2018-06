Dan prisión preventiva a ex Fiscal de Veracruz

(El Universal)

El ex Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel “N”, recibió como medida cautelar prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso que se le sigue por el presunto delito de desaparición forzada de personas.



La jueza de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez no sólo legalizó la detención del ex funcionario, sino que determinó prisión preventiva en su contra tras escuchar las acusaciones que formuló el ministerio público.



Y es que se reveló que en una entrevista hecha al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita –preso actualmente en el penal de Pacho Viejo-, señaló que el entonces gobernador Javier Duarte ordenó al ahora ex fiscal general ocultar restos hallados en la barranca de La Aurora, cercana a la academia de policía de El Lencero.



En la audiencia de imputación, el fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, informó que los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2016, cuando se informó sobre el hallazgo de 19 restos en esta área.



Ese mismo día –según el testimonio del ex Secretario de Seguridad- se reunieron en Casa Veracruz el gobernador y el fiscal; y Duarte de Ochoa ordenó revelar el hallazgo únicamente de seis de los 19 cuerpos hallados en la baranda ubicada cerca de la academia de policía de El Lencero.



“Como si necesitara otro escándalo como el de Tierra Blanca”, expresó el entonces gobernador al hacer referencia a la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca.



Entre los cuerpos se hallaba el del policía David Lara Cruz, desaparecido el 12 de enero de 2016, después de ser privado de su libertad por otros policías, cuando éste salía de las instalaciones de la SSP en la colonia Obrero Campesina de esta ciudad, a donde acudió a presentar sus exámenes de control y confianza.



Presuntamente los tres funcionarios se pusieron de acuerdo para ocultar los cuerpos porque el entonces gobernador dijo que “no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo tan cerca de la academia de policías porque le iba a partir la madre”.



Arturo Bermúdez abundó que en la reunión el fiscal le habló a la entonces fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario Zamora, para encargarse de las diligencias en la barranca de la Aurora y sólo reportara el hallazgo de seis cuerpos.



Tras 12 horas de audiencia y el acogimiento de la defensa de Bravo Contreras a la ampliación del término constitucional para determinar su estatus jurídico, la jueza fijó la continuación de la audiencia de vinculación el próximo sábado 23 de junio.



Bravo Contreras fue detenido el sábado pasado en el Ciudad de México y trasladado a Veracruz para enfrentar acusaciones por desaparición forzada, un delito considerado como grave.



Desde el pasado 13 de mayo se emitió una orden de aprehensión y una recompensa de cinco millones de pesos contra el ex funcionario que asumió la fiscalía en 2015 en el gobierno de Javier Duarte y la dejó en diciembre del 2016 para entregársela al gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares.