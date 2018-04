PRI acusa a AMLO de violentar la Ley con uso de de avioneta; pide al Senado que investigue

(El Universal)

El PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo en el que solicita que el INE y la SCT investiguen la renta de un avión particular, por parte del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.



"Se trata de un avión no autorizado para prestar servicio de taxi, y sólo es para uso particular, por lo que se presume que Andrés Manuel López Obrador violentó la Ley General de los Partidos Políticos que no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas", señala la proposición priista publicada en la Gaceta del Senado de la sesión de este jueves.



Sostienen los priistas que "es falsa" la declaración del candidato presidencial de que pagó 66 mil pesos por el uso del avión, porque la matrícula "espara uso particular sin fines de lucro y en ningún caso puede prestar servicios comerciales a terceros".



La proposición del PRI solicita que el Senado dirija un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el marco de sus atribuciones, investigue posibles omisiones del candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador en los reportes de sus gastos de campaña relacionados con la renta de aviones privados para trasladarse a sus actos de campaña.



También plantea que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que investiguen presuntas violaciones a la Ley de Aviación Civil en las que habría incurrido la aeronave con matrícula XB-SHW, por presuntamente prestar el servicio de taxi aéreo sin la autorización correspondiente".