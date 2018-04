Piden ficha roja contra ex duartista

(El Universal)

Mensaje del Fiscal General del Estado de Veracruz https://t.co/owcoKfKFjV — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 19 de abril de 2018

El fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pidió a la PGR que emita ficha roja para localizar y detener con fines de extradición a la ex oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, Jessica Moreno Torres, por el presunto desvío de recursos del estado a favor de un partido político.En un mensaje a medios, destacó que la ex funcionaria que causó a Veracruz un daño patrimonial que asciende a 100 millones de pesos, fue ubicada en Texas.Asimismo, señaló que existe temor fundado de que Moreno Torres ya tiene conocimiento que se le busca, por lo que la Fiscalía veracruzana pide a la PGR haga suya la petición y proceda a emitir la alerta migratoria y publicación de la ficha roja para efectos de detención con fines de extradición.El fiscal señaló que con sustento en investigaciones de inteligencia y diversos dictámenes, la indiciada utilizó diversas empresas fantasma para desviar los recursos destinados al programa de Escuela Segura, causando un daño patrimonial al erario del estado.Según Notimex, las periciales muestran que Moreno Torres ordenó pagos y transferencias bancarias sin contar con los sustentos para ello, razón por la cual, se inició la carpeta de investigación respectiva, solicitando a un juez de la entidad el libramiento de la orden de aprehensión respectiva.Aclaró que si bien no fue detenida en su momento en territorio veracruzano, obedeció a que la institución de justicia estatal carecía del mandamiento judicial que ordenara su captura.“Hoy que contamos con la orden de aprehensión emitida por un juez penal, es que estamos solicitando la colaboración de la PGR a efecto de ubicar, detener y extraditar a la ex funcionaria del gobierno de Javier Duarte de Ochoa”, finalizó.De acuerdo con versiones periodísticas, Moreno Torres estuvo casada con Arturo López Obrador, hermano del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.