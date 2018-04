AMLO dice que México se va a convertir en una potencia y que EU va a tener problemas

(GH)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', dijo que, de ganar las elecciones del 1 de julio, la relación futura entre México y Estados Unidos va a cambiar, señala El Financiero “Ya no nos va a importar que (Donald Trump) amenace con el cuento de que va a poner un muro y que va a militarizar la frontera. Él va a ha tener problemas porque México se va a convertir en una potencia económica y va a haber trabajo en el País. Ellos (Estados Unidos) ya no van a tener con quién levantar sus cosechas y con quién hacer sus edificios”, aseguró en su mitin en Los Mochis, Sinaloa.“Ya van a cambiar las cosas, va a haber una relación de fuerza distinta. Vamos a tener que entendernos de otra manera. México ya no va a ser una colonia de ningún país extranjero”, continuó.López Obrador arrancó su campaña el primero de abril con varias referencias a la frontera con Estados Unidos, a los inmigrantes y al gobierno del presidente Donald Trump, a quien le dijo que el País del Sur “no será piñata de ningún gobierno extranjero”.“No vamos ha descartar de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos”, expresó el aspirante a la presidencia de ese país durante su mitin en Ciudad Juárez, Chihuahua.“Vamos a ser respetuosos, pero vamos a exigir también respeto a los mexicanos. Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero”.