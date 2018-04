Hallan muerta a jovencita que estaba desaparecida desde el 2017 en Chihuahua

(GH)

Una jovencita desaparecida desde el 27 de junio de 2017 fue identificada en los restos entregados a sus padres el pasado miércoles en Chihuahua, informa El Diario Estefani Michelle Rodríguez Herrera, de 15 años, salió un martes de su casa para dirigirse a la Secundaria Técnica 97 y ya no volvió.Los restos de la menor fueron asegurados el pasado 4 de abril durante un rastreo realizado en la zona desértica contigua a una planta maquiladora, dijeron autoridades.Los restos fueron sometidos a pruebas de ADN que resultaron positivos.Los vecinos mencionaron que la menor tenía amistad con un hombre de 37.El hombre le dijo a la familia que no conocía a la adolescente, pero después aceptó que ocasionalmente la llevaba en su vehículo a la escuela.Esta persona ya no ha sido localizada, se informó.