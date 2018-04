VIDEO: Rescatan a cría de coyote en Veracruz; intentaban venderla por Facebook

(El Universal)

El Consejo de Protección Animal A.C. (Conpromex) rescató a una cría de coyote que un hombre intentaba vender a través de Facebook en un grupo de Veracruz.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Flor Del Carmen Cruz Toribio, delegada nacional del Consejo, señaló que un usuario, llamado Alfredo Durán, subió una fotografía de la cría a Internet, en la que se le veía encadenada, y pidió 2 mil pesos por ella.



"Con el permiso del administrador, pongo a la venta esta linda coyotita", decía la publicación en el grupo, donde el vendedor anexaba su teléfono de contacto.



Ante ello, el Consejo contactó al vendedor y se trasladó a su domicilio para asegurar al ejemplar, de apenas dos meses de nacido, en coordinación con el ingeniero Marcelino Yepez Gerón, director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mizantla, y autoridades policíacas.



“Disculpen mi ignorancia. Yo no sabía que estaban en peligro de extinción y que era delito tenerla”, dijo Durán al Consejo cuando la hembra fue asegurada, señalando que llevaba un mes con ella.



Cruz Toribio contó que el vendedor se dedica a la caza, y que encontró a la cría en su hábitat natural. “Nosotros pensamos que ya tenía más de un mes con ella, porque la 'coyotita' era muy dócil, noble, no era salvaje”.



"Si la liberamos, no va a sobrevivir, ya está acostumbrada a que le den de comer”, añadió.



Al día siguiente de su decomiso, una veterinaria revisó a la cría y reportó que se encuentra en buen estado de salud. La ejemplar de coyote quedará resguardada por el Consejo.