"Elige: Miedo o Meade", nuevo spot del PRI contra AMLO

Nuevamente los spots de José Antonio Meade se ha centrado en ensuciar la imagen de su oponente, Andrés Manuel López Obrador.El video muestra a un oficinista angustiado por lo que lee en el periódico y a un compañero que se le acerca, quien pregunta: “¿y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó?”.El primer personaje responde: ”¿Qué pasó? ¡Puede pasar! Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la inversión de México si gana el Peje”.“Esta es extranjera”, recuerda el interlocutor, ante lo que el primero continúa: “¡por eso! ¿Si hay recorte? ¿Que voy a hacer con las colegiaturas y… todo? Tengo miedo”.“Tranquilo. Va a ganar Meade”, responde su compañero.Luego, se escucha una voz en off diciendo: “Tú no quieres vivir con miedo, no quieres perder lo que tienes. Elige: Miedo o Meade”.En el año 2006, Andrés Manuel López Obrador estuvo muy cerca de ganar la elección presidencial; pero durante su campaña se vivió la más aguerrida campaña electoral que se recuerde en la historia moderna de México, informa Nación 321 López Obrador fue blanco de una campaña que él mismo llamó "guerra sucia", en la que sus adversarios, principalmente el PAN y su candidato Felipe Calderón, difundieron la idea de que el entonces perredista era un "peligro para México".Antonio Sola, el consultor político al que se le atribuye la campaña “AMLO es un peligro para México”, aseguró que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ganará la elección del próximo 1 de julio, dio a concoer El Financiero Además, Sola dijo que “López Obrador ya no es un peligro para México”.“López Obrador ha evolucionado mucho estos últimos 12 años y para nada vemos que sea un peligro. Yo que estuve en la campaña en 2006 y que con ese equipo de Calderón trabajamos esa dinámica del peligro para México, hoy vemos que, efectivamente, no lo es”, apuntó.El día de ayer, una encuesta publicada por el diario Reforma colocó a AMLO (como también se le conoce) con 48% de las preferencias por 26 de Ricardo Anaya y 18 del priista José Antonio Meade.