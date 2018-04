Anaya propone dialogar con SNTE y CNTE para impulsar nuevo modelo educativo

(El Universal)

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se dijo dispuesto a dialogar con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), y con la Coordinadora Nacional, para impulsar un nuevo modelo educativo, en caso de ganar la Presidencia el 1 de julio.



En conferencia de prensa, Anaya Cortés señaló que en el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es evidente que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, "no quiere dialogar, sino imponer", por lo que reiteró que su postura es seguir adelante con la construcción de éste, por tratarse de una obra muy importante para el País.



Esto después de que los empresarios cancelaron una mesa de debate con los candidatos presidenciales sobre el Nuevo Aeropuerto, debido a que López Obrador no asistiría.



"Con estos tipos de desplantes lo que hace López Obrador es espantar la inversión, y sin inversión no hay empleo, está clarísimo su postura. En qué cabeza cabe cancelar una obra cuando ya hay miles de millones de pesos invertidos y cuando todos los estudios técnicos señalan que ese es el lugar adecuado. Es un absoluto disparate lo que plantea Andrés Manuel", expresó.



Acompañado por el ex presidente del PAN, Gustavo Madero, el abanderado presidencial panista, comentó que si bien mantiene comunicación con los empresarios, aún tenía invitación formal para la mesa de debate.



Entre los puntos que incluye su propuesta en materia de educación, se ubican adecuar el modelo de estímulos a los docentes, garantizando su acceso a formación, actualizaciones continuas y apoyos pedagógicos, para su profesionalización.



"Segundo, usar herramientas de estadísticas avanzadas para monitorear el aprendizaje de los alumnos y el impacto de la inversión en docentes, escuelas y nuevos programas de estudio, porque todo gasto en educación debe servir para mejorar la calidad", detalló.



Además de reformar los programas de estudio de las escuelas normales, para que puedan formar a los futuros maestros en las competencias necesarias para el aprendizaje de los niños y jóvenes; e implementar el enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el nuevo modelo educativo, brindando los recursos y capacitación necesarios para los docentes.