VIDEO: Caravana de migrantes sale de Nayarit rumbo a Sinaloa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El grupo de migrantes, cuya mayoría de integrantes busca llegar a la frontera en Tijuana, Baja California, habían recorrido alrededor de mil 600 kilómetros desde Tapachula, Chiapas, desde donde salieron el pasado 25 de marzo.







En la capital de Jalisco se instalaron durante un día en el Refugio del Migrante, un albergue ubicado en la colonia Cerro Cuatro, donde organizaciones civiles y dependencias de Gobierno, prestaron servicios de salud y alimentación a los viajeros.



El movimiento es considerado una crisis humanitaria en materia de migración y derechos humanos por organismos internacionales, como el que organiza la Caravana, Pueblos Sin Fronteras, ya que los habitantes huyen de sus países debido a la violencia y escasas condiciones de desarrollo.



El cansancio es común en los rostros de la mayoría de los migrantes, incluso en los niños, aunque en su inocencia no dejan de jugar, ajenos a los más de mil kilómetros que aún les faltan por recorrer hasta su destino.



HUYEN DE LA VIOLENCIA



Algunos de los viajantes van junto con sus familias, otros van solos, como Juan Carlos, originario de Honduras, de 18 años de edad, que fue amenazado por pandilleros en su país y decidió dejar su trabajo en su ciudad y buscar una mejor vida en Estados Unidos.



Los migrantes fueron auxiliados por elementos de la Policía Municipal y estatal de Guadalajara y Jalisco, respectivamente, además, por personal de la Cruz Roja, de integrantes de organismos civiles y personas que decidieron realizar donaciones.



El camino de los migrantes ha estado marcado por la polémica generada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a principios de este mes solicitó a los estados llevar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México, para detener la caravana.



NIÑOS ENFERMOS



Alrededor de 200 mujeres salieron rumbo a Mazatlán en Sinaloa, debido a que traen menores enfermos con ellos y los organizadores decidieron solicitar el apoyo, que fue concedido por las autoridades.



El resto del grupo, donde también iban mujeres y niños, partió en el tren, desde los patios contiguos a la estación central del ferrocarril.



La caravana ha recibido cobertura internacional de los medios de comunicación, ya que viajan con los migrantes el periodista de Univision Pedro Ultreras, así como un periodista francés de la agencia Reuters y reporteros independientes.



De acuerdo con los organizadores se espera que la caravana llegue hoy por la noche a Mazatlán, Sinaloa, y posteriormente, aunque sin fecha definida, avancen hacia Hermosillo, Sonora.



LOREN QUIERE GANAR "PLATA" PARA MANDAR A SUS HIJAS



Guadalajara, Jalisco.- Loren Rosales dice que ya está vieja a sus 33 años y que a esa edad, sin dinero, no se puede vivir, y en su país, Honduras, simplemente no tiene poder adquisitivo. Con tal de ganar “plata” a ella tampoco le importa la ofensiva migratoria de Donald Trump.



“No me importa ese señor, yo no me meto ya en eso, ya no pienso en nada de eso, quiero llegar a Estados Unidos y prosperar”, manifestó la mujer mientras se deleitaba con un plato de sopa de pasta y chilaquiles en el albergue Refugio del Migrante.



Loren es una de las 700 personas, migrantes indocumentados, que están en busca de llegar a Estados Unidos. Ella quiere ir a Austin, Texas, por lo que planea bajarse del tren en Hermosillo, Sonora, para avanzar en camión hasta la frontera, pero en Tamaulipas.



Es la cuarta vez que la mujer, madre de dos niñas se sube a “La Bestia”, nombre que se le da al tren que transporta a migrantes hasta la frontera de México con Estados Unidos. Dejó a sus hijas y esta ocasión les dijo que no sabía cuándo regresaría.







“Cada vez que yo vengo tengo que venir a ver a mis hijas, en Honduras tengo a dos niñas y me preocupan, y a veces me hace falta alimentarme de ellos y ahorita me regresé porque necesito trabajar, no tenemos nada en Honduras, está bonito Honduras, pero necesitamos la plata”, expresó.



El 15 de marzo de este año, Loren cruzó la frontera entre Guatemala y México, llegó a Chiapas y fue víctima de los policías, quienes por hacerse de la “vista gorda” y dejarla avanzar, le quitaron buena parte de sus ahorros.



PREOCUPA A JOSUÉ VIAJAR CON SU HIJO ENFERMO



Guadalajara, Jalisco (GH).- Marcos apenas tiene 11 años, viaja en tren con sus padres sin saber a ciencia cierta su futuro. Pero su presente no es bueno, tiene principios de pulmonía y aún le faltan más de mil kilómetros por recorrer con el viento frío en su cara y sobre el lomo de “La Bestia”.



“Tiene principios de neumonía, por el viento y el frío que hace allá arriba del tren, el problema es que me dijo el doctor que le daría un medicamento para ciertos días y si no mejora, me lo van a ingresar”, destacó su padre, Josué Arévalo, de 30 años de edad.



El hombre es un migrante de El Salvador, su piel morena se confunde con la del resto de las personas que la noche del martes descansaron en el atrio de la Iglesia Refugio del Sagrado Corazón, en Guadalajara, y que por la tarde de ayer aún permanecían ahí.



Josué se muestra preocupado. Primero, porque aún les resta un buen tramo de viaje, después, porque es cabeza de familia y desea ir a Texas, en Estados Unidos, para darle una vida mejor a su familia.



En su país no le iba tan mal. Asegura que era gerente de una franquicia de pizzas y ganaba 250 dólares quincenales, cifra a la que sumaba las propinas. Pero debió salir de ahí obligado por la violencia y amenazas hacia su persona y su familia, hechas por las pandillas.



“Es bien dura la situación en El Salvador por la Policía, las pandillas como lo acosan a uno, la violencia.



“Yo he tenido varias situaciones, mi hijo fue testigo de un homicidio, a mí me han amenazado que me quieren matar", explicó.