Va AMLO por Congreso; Anaya: 'Lo puedo derrotar'

CIUDAD DE MÉXICO()

Andrés Manuel López Obrador celebró la ventaja electoral que reveló ayer la encuesta de Reforma y dijo que su meta será tener además mayoría en el Congreso.



"Eso me tiene muy contento, estoy alegre, pero estoy también pidiéndole al pueblo de México (...) que nos ayuden para tener también mayoría en el Congreso.



"Que no sólo ganemos la Presidencia de la República, sino que nos den su confianza (...) y que se vote por senadores, por diputados federales de esta coalición para tener la mayoría en el Congreso", comentó.



La encuesta coloca a AMLO con 48% de las preferencias por 26 de Ricardo Anaya y 18 del priista José Antonio Meade.



Ayer el panista aseguró que es el único que puede derrotar a AMLO.



"Está absolutamente claro que esta es una elección entre dos y que soy el único candidato que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador", dijo en Tijuana durante una conferencia de prensa.



El candidato por el PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, afirmó ayer que, aun cuando consulta pocos las encuestas, confía en remontar el tercer lugar en que lo colocan rumbo a los comicios del primero de julio.



"Estamos tranquilos, estamos, no confiados, sí trabajando, trabajando duro, permanentemente, en este ánimo de que se conozca quiénes somos y qué proponemos. En la convicción de que así es como se ganan las elecciones, con propuestas y con contrastes", indicó.